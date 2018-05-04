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Samet Aybaba: Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyun tamamen kontrolümüze geçti

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, rakiplerinin eksik kalmasını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

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Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başlayamadıklarını belirterek, "Bizi baskı altına aldılar. İyi çıkamadık ve doğru top yapamadık. Orta sahada bireysel hatalar yaptık ve bir tanesinde gol yedik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyun tamamen kontrolümüze geçti." diye konuştu.

Takımda kaliteli oyuncuların bulunduğunu vurgulayan Aybaba, "Maçta bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmalarını bekledik. Nitekim çıkardılar. Erken gol atabilseydik maçı kazanabilirdik. Bu maçtan aldığımız bir puan önümüzdeki karşılaşmayı kazanma yolunda mesafe kazandırdı." ifadelerini kullandı.

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