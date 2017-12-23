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Samet Aybaba: Ricardo Quaresma'yı durdurmaya çalıştık

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş maçı sonrası konuştu. İşte Samet Aybaba'nın sözleri...

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş'ı yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Samet Aybaba, Beşiktaş galibiyetini değerlendirirken "Ricardo Quaresma'yı durdurmaya çalıştık, sonrasında gelen topları durdurmak istedik. İyi çıkmaya çalıştık. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Bu tip maçlarda oyunu kontrol edemezsiniz, doğal olarak biz de edemedik. İkinci yarı çıkışlarda daha dikkatli olsaydık, daha erken gol bulabilirdik. Karşı takım ısınmaya giderken milli takım gidiyor gibiydi. Biz biraz zorlanıyoruz. Bu galibiyet bu kadroyu seviye olarak biraz üst sıraya taşıyacak." dedi.
 
Hedefleri hakkında konuşan Samet Aybaba "İlk 10'a girmeyi düşünüyoruz. Bir gazeteci arkadaş 'Neden 3-4 değil' dedi. Ben de dedim ki '3-4 de 10'un içerisinde.' Herkes yukarılarda olmak ister. Kadromuzda bir takım eksikler var. İnşallah ikinci yarı daha da iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

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