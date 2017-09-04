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Sami Khedira sayesinde kanser hastası olan 1200 çocuk Almanya-Norveç maçını statta izleyecek

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Alman oyuncu Sami Khedira, bu akşam oynanacak Almanya-Norveç maçı için kanser hastası ile maddi durumu iyi olmayan bin 200 çocuğa bilet aldı.

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Alman basınına konuşan Khedira,  2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa  Elemeleri C Grubu'nda Almanya ile Norveç arasında bu akşam oynanacak  karşılaşmayı, Stuttgartlı kanser hastası ile maddi durumu iyi olmayan bin 200  çocuğun izleyeceğini söyledi.
 
Almanya Futbol Federasyonu ise biletlerin alınmasına katkılarından  dolayı Sami Khedira ve 15 hayır kuruluşuna teşekkür etti.
 
Kariyerine Stuttgart takımında başlayan ve yıldızının parlamasının  ardından Real Madrid ve son olarak Juventus forması giyen 30 yaşındaki futbolcu,  Almanya Milli Takımı'nda ise 70 maça çıktı.

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