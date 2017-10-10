Samir Nasri: Antalyaspor'a gelmeden önce Milan'ı reddettim
Antalyaspor'un sezon başında transfer ettiği Fransız yıldız Samir Nasri, Milan'dan aldığı teklifi reddettiğini söyledi.
Antalyaspor'un Manchester City'den kadrosuna kattığı Fransız yıldız Samir Nasri, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Fransız oyuncu, Antalyaspor'a transfer olmadan önce Milan'dan teklif aldığını fakat Antalyaspor'un teklifinin daha cazip geldiğini belirtti. Nasri, Antalyaspor forması ile Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 4 karşılaşmada 2 gol ve1 asistlik performans sergiledi.
Fransız yıldız geçtiğimiz sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giymiş ve 33 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı.
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