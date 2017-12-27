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Samir Nasri Antalyaspor'dan ayrıldı

Sezon başında Antalyaspor'a imza atarak ses getiren Samir Nasri'nin eşyalarını toplayarak şehri terk ettiği öğrenildi.

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Antalyaspor'un sansasyonel transferi Samir Nasri'den şok bir hamle geldi! Ali Şafak Öztürk’ün Başkanlığı bırakmasının ardından Antalyaspor ile yolları ayırmak isteyen Samir Nasri eşyalarını toplayıp, şehirden ayrıldı. 

Antalyaspor’dan yıllık 7.5 milyon Euro ücret aldığı iddia edilen Nasri için Nice ve Marsilya kulübünün devrede olduğu ifade edildi. 

(Fanatik)

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