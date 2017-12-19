Samir Nasri, Antalyaspor'dan ayrılıyor mu?
Antalyaspor'da geçtiğimiz sezonun devre arasında alınan Sandro ile sezon başında kadroya katılan Menez ve Samir Nasri takımdan ayrılıyor.
Fransız basını, Menez'in Meksika'ya transfer olacağını iddia ederken Nasri'nin sezonun ikinci yarısında Serie A'da oynaması bekleniyor.
Antalyaspor'da başkan Ali Şafak Öztürk'ün bırakma kararının ardından alınan yıldız futbolcular takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin Samuel Eto'o'nun menajeri Gardi İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
Antalyaspor forması giyen bazı oyuncular için İtalya'dan teklifler olduğunu belirten George Gardi şöyle konuştu;
Bu karışık durumdan dolayı takımda bir çok oyuncu ile ayrılması gündeme geldi. Evet, bazı oyuncular için İtalya'dan birkaç teklif var. Bazılarının kabul edilmesi mümkün. Şahsen, Nasri'yi Inter'de görmek isterim, Icardi'nin arkasında.
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