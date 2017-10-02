Samir Nasri, Fransız basınına verdiği röportajda Marsilya'nın Bafetimbi Gomis kararına şaşırdığını söyledi

İlk olarak Marsilya'nın şampiyonluk projesi hakkında konuşan Nasri, "Herhalde projenin adından dolayı ambale oldular. Herkesin önünde böyle bir isimle çıkmasalar transferleri iyi derdim. Taraftarlar da alınan sonuçlardan dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Hele ki PSG ve Monaco'nun transferlerini gördükten sonra taraftarların "Bize yalan söylediniz" demeleri normal" ifadelerini kullandı.

Nasri, teknik direktör Rudi Garcia'yı da eleştirmekten geri durmadı: "Marsilya şu anda ligin devleriyle boy ölçüşemiyor. Bu biraz da antrenörden kaynaklanıyor. Takım henüz hazır değil. Takım yapısı da dengeli değil. Orta saha çok zayıf."

Nasri, Bafetimbi Gomis'in neden takımda tutulmadığına anlam veremediğini söylerken, "Burası Marsilya, ilginç gerçekten. Luiz Gustavo'ya verdikleri 3 milyonu neden Gomis'e vermezler? Herhalde daha göz alıcı bir forvet transfer etmek istediler ama o da gelmedi" dedi.

Marsilya'nın yeni transfer Kostas Mitroglou'yu da değerlendiren Fransız orta saha, "Onu tam olarak tanımıyorum ama bir daha satmakta zorlanacağın 29 yaşındaki bir forvet için 15+12 milyon biraz pahalı olmuş" diye konuştu.

Nasri sürpriz de bir transfer itirafında bulundu: "Marsilya ile görüşmeler oldu ama daha ileri gitmedi. Hoca onların bütçesine uygun olmadığımı söyledi. Peki bu beni ilgilendirir mi? Aslında aileme yakın olmak iyidir ama geri dönüşler hiçbir zaman iyi olmamıştır. İyi bir imaj bırakmak iyidir. Geri dönüp kötü işler yaparsan..."