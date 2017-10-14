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Samir Nasri: İnsanlar iyiyken sizinledir ama kötü iken kaçarlar

Sezon başında Manchester City'den Antalyaspor'a transfer olan Fransız futbolcu Samir Nasri, Fransa medyasına Marsilya'daki günlerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Sezon başında Manchester City'den Antalyaspor'a transfer olan Fransız futbolcu Samir Nasri, Fransa medyasına Marsilya'daki günlerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Nasri, Marsilya'daki son yılında yaşadığı hastalık karşısında kaldığı muameleden yakınırken şunları söyledi:
 
"Marsilya'daki son yılımda beyin zarının iltihaplanmasına bağlı menenjit hastalığına yakalandım. 12 gün boyunca hastanede yattım ve insanların gerçek yüzünü gördüm. Normalde yanımda olan herkes o 12 gün boyunca benimle hiçbir şekilde ilgilenmedi. İnsanlar iyiyken sizinledir ama kötü iken kaçarlar, bu maalesef böyledir." dedi.
 
30 yaşındaki futbolcu kariyerinin çok daha iyi olabileceğini kabul ederken, "Fransız milli takımı kararımla ilgili pişman mıyım, evet. Daha iyisi olabilirdi. Aslına bakarsanız bu benim tüm kariyerim için geçerli." dedi.
 
Nasri: "Futbol sahasında asla profesyonelliğimden ödün vermeden çalıştım ancak yaşam stili konusundaki tercihlerim daha iyi olabilirdi." açıklamalarında bulundu.
 
Sporx

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