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Samir Nasri Karabükspor maçında yok

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da Fransız yıldız Samir Nasri, sakatlığından dolayı yarın ligde oynanacak Kardemir Karabükspor maçında takımdaki yerini alamayacak.

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Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Cezayir asıllı Fransız yıldız Samir Nasri, sakatlığından dolayı bu hafta oynanacak Kardemir Karabükspor maçında da takımını yalnız bırakacak. 30 yaşındaki yıldız oyuncu Nasri, geçtiğimiz hafta oynanan Bursaspor maçında da sakatlığından dolayı forma giymemişti. Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, hafta içerisinde takımının yaptığı antrenmanlara katılmazken, sağlık heyetinin akşam saatlerinde yapılacak son antrenmanda durumunun netlik kazanacağı öğrenildi. Yıldız oyuncu, 21 kişilik kadroya dahil edilse bile Teknik Direktör Leonardo tarafından riske edilmeyeceği öğrenildi.

6 maç, 2 gol, 1 asist

Samir Nasri, bu sezon Antalyaspor formasıyla 6 maça çıkarken, bu maçlarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor maçlarında gol sevinci yaşarken, Sivaspor maçında ise gol pası verdi. Nasri, oynadığı 6 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

Djourou ihtimal, Zeki ve Salih yok

Öte yandan kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Zeki ve Salih Dursun zorlu Karabükspor maçında forma giyemeyecek. Djourou’nun ise oynayıp oynamayacağına ise yapılacak son değerlendirmenin ardından karar verilecek.

Sandro kırmızı kart cezalısı

Bursaspor maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan ve 2 maç ceza alan Brezilyalı orta saha oyuncusu Sandro ise Karabükspor maçında takımını yalnız bırakacak.

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