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Samir Nasri, Karim Benzema'nın Fransa Milli Takımı'na alınmamasını 'aptalca' olarak yorumladı

Antalyaspor forması giyen yıldız futbolcu Samir Nasri, Karim Benzema'nın Fransa Milli Takımı'nda bulunmamasıyla ilgili düşüncelerini açıkladı.

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Dünya Kupası elemelerinde son olarak Bulgaristan'ı mağlup eden bu gece Belarus karşısında son maçına çıkacak olan ve finalleri büyük ölçüde garantileyen Horozlar'ın kadrosunda Real Madridli forvet bulunmuyor.

29 yaşındaki futbolcuya kadroda yer verilmemesine anlam veremediğini belirten Nasri "Karim için üzülüyorum çünkü kendisi milli takıma geri dönmek istiyor. Real Madrid'deki böyle bir yıldız oyuncu nasıl göz ardı edilir anlayamıyorum. Bence Benzema'dan faydalanmamak aptalca. Karim Benzema, Mbappe, Griezmann ve Dembeleli bir hücum hattına sahip olabilirsiniz" diye konuştu.

Teknik direktör Didier Deschamp'ın kadroda düşünmediği oyuncu son olarak iki yıl önceki Ermenistan maçında forma giymiş, iki gol atmıştı. Fransa grupta birinci olsa da, iki ve üçüncü sıradaki takımlardan daha az skorer olması ve gol yollarındaki durgunluğuyla dikkat çekiyor.

Skorer

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