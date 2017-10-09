Samir Nasri'den milli takım tepkisi: Didier Deschamps'ın sana güvenmiyorum demesini beklerdim

Nasri, Antalyaspor'a gelmeden önce görüştüğü takımları açıklarken, "Marsilya, Lyon, Milan, Beşiktaş, Galatasaray ve Antalyaspor ile görüştük. Seçim oldukça doğal yapıldı. Çok iddialı bir projeydi ve Menez'in orada olduğu gerçeği vardı. Beni her gün aradı. Oldukça ısrarcıydı. (Gülüyor)" dedi.

Fransız yıldız, Paris Saint Germain'den iki kez teklif aldığını söyleyerek, "Paris Saint Germain? Onlarla iki kez görüştüm. Leonardo oradayken Arsene Wenger ile görüştü. Wenger, Manchester City veya Manchester United'dan çok PSG'ye gitmemi tercih etti ancak kısa kestik. İngiltere'de kalmak istedim. Bir diğeri de Laurent Blanc geldiği zaman. Cavani'yi aldıkları yazdı" ifadesini kullandı.

Samir Nasri, kendisini milli takıma çağırmayan Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps hakkında ise, "Bir bütün halinde olmayan ve dürüst davranmayan insanlarla sorun yaşıyorum" derken, "Adımı listede görmemektense, "Seni bu sebeplerle çağırmıyorum, sana güvenmiyorum" demesini beklerdim. En azından açık olurdu. Bunu biraz rendice edici buldum. Teknik direktörüm değilken beni arardın veya benimle konuşurdun, şimdi neden yapmıyorsun? Bu rencide edici" diye görüş bildirdi.

Ajansspor