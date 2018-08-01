Samir Nasri’ye 18 ay futboldan men cezası verildi

UEFA Samir Nasri’nin doping davasını karara bağladı. Fransız futbolcuya daha önce 6 ay futboldan men cezası verilmiş, soruşturmanın sonunda doping içeren ilaç kullandığının kanıtlanması durumunda 4 yıla kadar futboldan men cezası alabileceği belirtilerek bu durumda futbol hayatının sona erme tehlikesi belirmişti.

1 Kasım’da sahalara dönüyor

Altı aylık cezaya Etik-Disiplin Müfettişi’nin yaptığı itiraz konuyu UEFA Tahkim Kurulu’nun önüne getirdi. Yapılan inceleme sonucunda Nasri’ye 18 ay futboldan men cezası verilmesi kararlaştırıldı. Cezanın yürürlüğe girdiği tarih ise 1 Temmuz 2017 olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren cezasını çekimeye başladığı kabul edilen 31 yaşındaki futbolcunun, 1 Kasım 2018’den itibaren sahalara dönebileceği duyuruldu. Şu an kulüpsüz olan oyuncu bonservisi elinde olarak takım arayabilecek.

Antalya’dayken cezalıydı!

UEFA’nın kararında futbolcunun doping cezasını çekmeye başladığı tarihi geriye atarak, 1 Temmuz 2017’yi belirlemesi ortaya ilginç bir durum çıkardı. 2017 Ağustos ayında Antalyaspor’a imza atan ve 2018 Ocak’a kadar kırmızı-beyazlı ekibin formasını giyen futbolcu bu kararla, Antalya’da oynadığı dönemde resmen doping cezalı duruma düşmüş oldu. Süper Lig’de 8 maçta forma giyen Samir Nasri, 2 gol atmıştı. (Skorer)