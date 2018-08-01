Samir Nasri’ye 18 ay futboldan men cezası verildi
Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Fransız futbolcu Samir Nasri'nin doping davası karara bağlandı.
UEFA Samir Nasri’nin doping davasını karara bağladı. Fransız futbolcuya daha önce 6 ay futboldan men cezası verilmiş, soruşturmanın sonunda doping içeren ilaç kullandığının kanıtlanması durumunda 4 yıla kadar futboldan men cezası alabileceği belirtilerek bu durumda futbol hayatının sona erme tehlikesi belirmişti.
1 Kasım’da sahalara dönüyor
Altı aylık cezaya Etik-Disiplin Müfettişi’nin yaptığı itiraz konuyu UEFA Tahkim Kurulu’nun önüne getirdi. Yapılan inceleme sonucunda Nasri’ye 18 ay futboldan men cezası verilmesi kararlaştırıldı. Cezanın yürürlüğe girdiği tarih ise 1 Temmuz 2017 olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren cezasını çekimeye başladığı kabul edilen 31 yaşındaki futbolcunun, 1 Kasım 2018’den itibaren sahalara dönebileceği duyuruldu. Şu an kulüpsüz olan oyuncu bonservisi elinde olarak takım arayabilecek.
Antalya’dayken cezalıydı!
UEFA’nın kararında futbolcunun doping cezasını çekmeye başladığı tarihi geriye atarak, 1 Temmuz 2017’yi belirlemesi ortaya ilginç bir durum çıkardı. 2017 Ağustos ayında Antalyaspor’a imza atan ve 2018 Ocak’a kadar kırmızı-beyazlı ekibin formasını giyen futbolcu bu kararla, Antalya’da oynadığı dönemde resmen doping cezalı duruma düşmüş oldu. Süper Lig’de 8 maçta forma giyen Samir Nasri, 2 gol atmıştı. (Skorer)
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