Sampdoria Wesley Sneijder transferinde çok da istekli değil

Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Maicon gibi oyuncuları kadrosuna katan ve gelecek sezon için şimdiden iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray'da Sneijder'in kısa süre içinde takımdan ayrılması beklenirken Hollandalı yıldız için İtalya'dan gelen haberler pek de iyi değil.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Sneijder'in menajeri Guido Albers her ne kadar Sampdoria'nın oyuncusu için en iyi seçenek olduğunu söylese de İtalyan ekibinin hocası Marco Giampaolo ise bu konuda tereddütlere sahip. Sneijder'in eskisi gibi fit olmadığını düşünen ve takıma vereceği katkı konusunda şüpheleri bulunan Giampaolo'nun, Hollandalı yıldız yerine Fiorentina'nın oyuncusu 29 yaşındaki 10 numara Josip Ilicic'i istediği ve tarafların da bu konuda anlaşma sağlamaya yakın olduğu belirtildi.

Sneijder'in, İtalya seçeneğinin gerçekleşmemesi durumunda Amerikan MLS Ligi'ne gitmesi bekleniyor.