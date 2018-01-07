Şampiyon okçu okuldan çıkacak

Ata sporumuz okçuluğu sevdirmek ve olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirmek amacıyla yola çıkan Okçular Vakfı büyük bir projeye daha imza attı. Okçular Vakfı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği proje kapsamında 39 ilçede 162 okulda görevli 330 öğretmene okçuluk eğitimi verdi. Sertifikalarını alan 330 öğretmen, hep birlikte yaylarını vatan uğruna şehit olanların anısına gererek Haliç kıyısından oklarını fırlattı. Bu öğretmenler geleceğin şampiyon okçularını keşfedip eğitecek. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Öğretmenlerimiz geleceğin şampiyonlarını bulacak” derken, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, “Öğretmenlerimiz yetenekli öğrencileri bulup çıkaracak ve kadim Türk okçuluğunun adını dünya sahnesine altın harflerle yazdıracaklar” diye konuştu.

Bilal Erdoğan ve İsmet Yılmaz, 30 saatlik eğitimlerini tamamlayan “Formatör öğretmen” unvanını alanlara sertifikalarını verdi.