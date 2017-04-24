Olympiakos şampiyon oldu ama 6 puanı silinebilir

Yunanistan Süper Lig'de Olympiakos, sahasında PAS Giannina'yı 5-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Olympiakos, Karaiskakis Stadı'nda oynanan 29. hafta karşılaşmasını 21. dakikada Marko Marin, 24. dakikada Manuel da Costa, 29 ve 71. dakikalarda Alberto de la Bella ve 81. dakikada penaltıdan Alejandro Dominguez'in golleriyle 5-0 kazandı.

Bu galibiyetle puanını 64 yapan Olympiakos, en yakın rakibi PAOK ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyarak bitime bir hafta kala futbol liginde üst üste 7. olmak üzere 44. şampiyonluğuna ulaştı

OLYMPIAKOS'UN 6 PUANI SİLİNEBİLİR

Olympiakos'un şampiyonluğu Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından henüz tescil edilmezken; gözler disiplin kuruluna çevrildi. Yunanistan Kupası yarı finalinde AEK ile karşılaşan Olympiakos, kendi sahasında çıkan olaylar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Olympiakos'un ligdeki 6 puanını silmesi gündemde olan disiplin kurulu, bu yönde bir karar verirse PAOK ile Olympiakos'un puanları eşitlenecek ve ikili averajda daha iyi durumda olan PAOK liderlik koltuğuna oturacak.