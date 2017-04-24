Güzelorduspor’un ismi Orduspor oluyor

Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grubu şampiyon olarak bitirdikten sonra Trabzon temsilcisi Arsinspor ile yaptığı maçı 2-1 kazanarak Spor Toto 3. Lig’e yükselen Ordu temsilcisi Güzelorduspor, ismini Orduspor olarak değiştiriyor.

Türkiye’nin köklü kulüplerinden olan ve Türk futboluna sayısız futbolcu yetiştiren Orduspor’un 50. yılında Bölgesel Amatör Lig'e(BAL) düşmesinin ardından profesyonel liglerde temsil edilmeyecek duruma gelen Ordu’nun imdadına Ordu Büyükşehir Belediyesinin kurum takımı olan Güzelorduspor yetişti. İki sezondur BAL’da mücadele eden Güzelorduspor sezonu tek yenilgi ile şampiyon olarak tamamladı. Güzelorduspor, Spor toto 3. Lig’e yükselme maçında Ankara 19 Mayıs Stadında Trabzon temsilcisi Arsinspor ile karşılaştı. 32. dakikada Mahmut’un attığı golle 1-0 yenil duruma düşen Güzelorduspor, 40. dakikada Fatih ve 85. dakikada Burçin’in golleriyle rakibini yenmeyi başardı. Maç sonunda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Metin Gündoğdu ve binlerce taraftar Güzelorduspor’un Spor Toto 3. Lig’e yükselme sevincini doyasıya yaşadı.

İsmi Orduspor FK, renkleri mor beyaz oluyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz yaptığı açıklamada, Spor Toto 3. Lig’de Güzelorduspor’un ismini ve renklerini değiştirerek mücadele edeceklerini açıkladı. Başkan Yılmaz, “Bu konuda Ordulu hemşehrilerimize daha önce söz vermiştik. Takımımızın adı Orduspor, renkleri ise mor-beyaz olacak. Mor şimşekler eski günlerdeki gibi liglerin tozunu attıracak. Güzelorduspor'un bugünkü başarısı, Ordu'da sporun yeniden dirilişi ve yükselişi olacak inşallah. Bizleri Ankara'da yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve yüreği Ordu sevdasıyla dolu hemşehrilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Ayrıca Ordumuza bu mutluluğu yaşatan, kulüp yöneticilerimizi, teknik heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Güzelorduspor’un isim ve renk değişikliğinin 30 Haziran’da yapılacak olağan genel kurulda gerçekleştirileceği ve isminin de Orduspor FK olacağı belirtildi.