Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şampiyonlar Ligi ilk maçlarda gol rekoru kırıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ilk hafta maçlarının sonunda gol rekoru kırıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftası gol rekoru 53 iken, Beşiktaşlı Ryan Babel'in 86. dakikada Porto ağlarına attığı 3'üncü golun sonrasında ilk haftada atılan gol sayısı toplamda 54'e ulaştı ve 2013-14 sezonuna ait rekor kırılmış oldu. 

Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynanan maçlarda toplamda 28 gol atılmıştı. Dün oynanan maçlarında hepsinin gollü geçmesi ile son 15 sezonun en gollü açılış haftası yaşanmış oldu.

Şampiyorlar Ligi'nde atılan en çok gol ise 2000-01 sezonunda ikinci grup maçlarında atılan 63 gol olarak kayıtlara geçti.

2003-04 yılından itibaren Şampiyorlar Ligi'nde ilk hafta maçlarında atılan toplam goller şu şekilde:

2003/04 40

2004/05 31

2005/06 37

2006/07 42

2007/08 36

2008/09 36

2009/10 37

2010/11 44

2011/12 32

2012/13 43

2013/14 53

2014/15 43

2015/16 48

2016/17 50

2017/18 54

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'SİHA'lar sivilleri vuruyor' yalanına Başbakan Yıldırım'dan tokat gibi yanıt

'SİHA'lar sivilleri vuruyor' yalanına Başbakan Yıldırım'dan tokat gibi yanıt

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA