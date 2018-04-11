Şampiyonlar Ligi maç özetleri Roma Barcelona özet dakikaları

Şampiyonlar Ligi maç özetleri Roma Barcelona özet goller merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları heyecanı yaşandı ve yarı finale yükselen ilk takımlar belli oldu. Gecenin büyük sürprizi ise Barcelona’nın elenmesi oldu. Roma Barcelona özet dakikaları nefes kesti. İspanya’da oynanan ilk maçı Barcelona 4-1 kazanmış ve futbol severler rövanş maçının kolay geçeceğini düşünmüştü. Ancak Roma büyük bir sürprize imza atarak Barcelona’yı 3-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. diğer çeyrek final rövanş maçında ise Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi ve Liverpool adını yarı finale yazdırdı.

ROMA BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve Fransız hakem Clement Turpin’in düdük çaldığı maç bol pozisyonlu başladı. Maçta gol perdesini açan isim Edin Dzeko oldu.

6.dakikada Daniele De Rossi’nin asistinde Edin Dzeko rakip Barcelona filelerini sarstı ve takımını öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı 1-0 Roma’nın üstünlüğüyle geçildi.

58.dakikada Roma takımını umutlandıran gol geldi. Kazanılan penaltı vuruşunu Daniele De Rossi gole çevirdi ve farkı ikiye taşıdı.

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, 73.dakikada Patrik Schick yerine oyuna dahil oldu.

82.dakikada Cengiz Ünder’in yaptığı ortada Yunan futbolcu Kostas Manolas sahneye çıktı ve skoru 3 farklı hale getirdi.

Maç bu sonuçla bitti ve deplasman gol averajı ile Roma adını yarı finale yazdırdı.

MANCHESTER CİTY LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ

İki İngiliz takımının karşı karşıya geldiği eşleşmede ilk maçı Liverpool 3-0 kazanmış ve büyük avantaj elde etmişti. Etihad Stadı’nda oynanan maçta İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çaldı.

Maçta gol perdesini henüz 2.dakikada Gabriel Jesus açtı. Sterling’in asistinde Liverpool ağlarını sarsan G.Jesus, taraftarları umutlandırdı.

Bol pozisyonlu geçen ilk yarıdan başka gol sesi çıkmadı ve M.City soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda goller için yüklenen Manchester City kalesinde beklemediği bir gol gördü. 56.dakikada sahneye çıkan Mohamed Salah takımını çok rahatlattı.

77.dakikada Firmino Liverpool’u 2-1 öne geçirdi ve bu sonuçla Liverpool Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi.