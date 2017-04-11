Şampiyonlar Ligi maç programı TRT 1 yayın akışı

Şampiyonlar Ligi maç programı hangi maçları bulunduruyor? TRT 1 yayın akışı birbirinden çekişmeli maçları barındırıyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek final haftasında, Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Borussia Dortmund, Monaco, Atletico Madrid ve Leicester City rövanş maçları için iyi bir skor elde etmeyi amaçlayacak. TRT 1 yayın akışında hangi maçlar var? İşte, merak edilen sorunun yanıtı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (11 NİSAN)

11 Nisan TRT 1 yayın akışında dev karşılaşma Juventus – Barcelona maçı bulunuyor. Saat 21:45’te başlayacak Juventus Barcelona maçı TRT 1’den şifresiz canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 2 karşılaşma var. Juventus ve Barcelona, Torino'da ki Juventus Stadyumunda karşılaşacaklar. 21.45'te başyayacak olan bu zorlu mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

Gecenin ikinci maçında ise Borussia Dortmund ve Monaco, Signal Iduna Park'da karşalaşacaklar. 21.45'te başlayacak olan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonun'dan Daniele Orsato yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 12 Nisan akşamı da 2 karşılaşma oynanacak. Karşılaşmanın programı ve hakemleri şu şekilde:

21.45 Bayern München - Real Madrid : Nicola Rizzoli (ITA)

21.45 Atlético Madrid - Leicester City: Jonas Eriksson (İSV)