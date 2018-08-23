Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları oynandı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla sona erdi.
Rövanş maçları, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Ajax (Hollanda) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-1
MOL Vidi (Macaristan) - AEK Atina (Yunanistan): 1-2
Young Boys (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1
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