Şampiyonlar Ligi resmi hesabından Fenerbahçe paylaşımı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabı, Fenerbahçeli Mateja Kezman ve Alex de Souza'nın yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe için Devler Ligi hesabından bir paylaşım yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabı, Fenerbahçeli Mateja Kezman ve Alex de Souza'nın yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.
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