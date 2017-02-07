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Şampiyonlar Ligi tarih oluyor! Yeni formatta Türk takımları yok

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Şampiyonlar Ligi organizasyonun yerini Avrupa Süper Ligi alacak.

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Avrupa'nın dev kulüplerinin boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi artık tarih oluyor. İspanyol Marca'nın haberine Şampiyonlar Ligi'nin yerine Avrupa Süper Ligi oynanacak. 

Avrupa'nın 5 büyük liginden takımların yer alacağı organizasyonda 18 takım mücadele edecek. La Liga, Ligue 1, Serie A, Premier Lig ve Bundesliga'nın önemli 18 kulübü yeni oluşturulacak organizasyonun takımları olacak. 

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