Şampiyonlar Ligi tarih oluyor! Yeni formatta Türk takımları yok
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Şampiyonlar Ligi organizasyonun yerini Avrupa Süper Ligi alacak.
Avrupa'nın dev kulüplerinin boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi artık tarih oluyor. İspanyol Marca'nın haberine Şampiyonlar Ligi'nin yerine Avrupa Süper Ligi oynanacak.
Avrupa'nın 5 büyük liginden takımların yer alacağı organizasyonda 18 takım mücadele edecek. La Liga, Ligue 1, Serie A, Premier Lig ve Bundesliga'nın önemli 18 kulübü yeni oluşturulacak organizasyonun takımları olacak.
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