Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu heyecanı 4 maçla başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu, 4 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 1. ön eleme turunda 4 karşılaşma oynandı. Yarınki Linfield (Kuzey İrlanda)-La Fiorita (San Marino) eşleşmesiyle sona erecek ilk maçların rövanşları, 4 Temmuz'da yapılacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Alashkert (Ermenistan) - Santa Coloma (Andorra): 1-0
Hibernians (Malta) - Infonet Tallinn (Estonya): 2-0
The New Saints (Galler) - Europa (Cebelitarık): 1-2
Vikingur (Faroe Adaları) - Trepca (Kosova): 2-1
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