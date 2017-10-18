Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Bayern Münih, Barcelona ve Paris Saint Germain, beklendiği gibi rahat birer galibiyet almayı başardı.

Günün sürpriz sonucunu ise Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalan Azerbaycan temsilcisi Qarabağ aldı.

Bir gün önce Beşiktaş, Monaco karşısında kazanıp 3'te 3 yaparken, bu akşam oynanan maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Manchester United Paris SG, Barcelona da 3'te 3 yapmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde 18 Ekim Çarşamba günü oynanan maçlardaki sonuçlar...

Benfica 0 - 1 Manchester United

CSKA Moskova 0 - 2 Basel

Anderlecht 0 - 4 Paris SG

Bayern Münih 3 - 0 Celtic

Qarabağ 0 - 0 Atletico Madrid

Chelsea 3 - 3 Roma

Barcelona 3 - 1 Olympiakos

Juventus 2 - 1 Sporting

Şampiyonlar Ligi'nde 17 Ekim Salı günü oynanan maçlardaki sonuçlar...

Maribor 0 - 7 Liverpool

S. Moskova 5 - 1 Sevilla

Feyenoord 1 - 2 S. Donetsk

Man. City 2 - 1 Napoli

Monaco 1 - 2 Beşiktaş

RB Leipzig 3 - 2 Porto

APOEL 1 - 1 B. Dortmund

Real Madrid 1 - 1 Tottenham