Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Bayern Münih, Barcelona ve Paris Saint Germain, beklendiği gibi rahat birer galibiyet almayı başardı.
Günün sürpriz sonucunu ise Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalan Azerbaycan temsilcisi Qarabağ aldı.
Bir gün önce Beşiktaş, Monaco karşısında kazanıp 3'te 3 yaparken, bu akşam oynanan maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Manchester United Paris SG, Barcelona da 3'te 3 yapmayı başardı.
Şampiyonlar Ligi'nde 18 Ekim Çarşamba günü oynanan maçlardaki sonuçlar...
Benfica 0 - 1 Manchester United
CSKA Moskova 0 - 2 Basel
Anderlecht 0 - 4 Paris SG
Bayern Münih 3 - 0 Celtic
Qarabağ 0 - 0 Atletico Madrid
Chelsea 3 - 3 Roma
Barcelona 3 - 1 Olympiakos
Juventus 2 - 1 Sporting
Şampiyonlar Ligi'nde 17 Ekim Salı günü oynanan maçlardaki sonuçlar...
Maribor 0 - 7 Liverpool
S. Moskova 5 - 1 Sevilla
Feyenoord 1 - 2 S. Donetsk
Man. City 2 - 1 Napoli
Monaco 1 - 2 Beşiktaş
RB Leipzig 3 - 2 Porto
APOEL 1 - 1 B. Dortmund
Real Madrid 1 - 1 Tottenham
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