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Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk birden

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunda 4 Türk basketbol takımı yer alacak.

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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunda 4 Türk basketbol takımı yer alacak.
 
Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Gaziantep Basketbol'un doğrudan gruplarda yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, ön eleme turunu geçen Pınar Karşıyaka da mücadele edecek.
 
Banvit'in C Grubu'nda, Beşiktaş Sompo Japan'ın D Grubu'nda ve Gaziantep Basketbol'un ise B Grubu'nda yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde, 3. ön eleme turunda Macar ekibi Alba Fehervar'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, 4. Türk temsilcisi oldu.
 
Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon çeyrek finalde veda ettiği organizasyonun ilk turunda A Grubu'nda yer aldı.
 
Pınar Karşıyaka'nın grubunda Monaco (Fransa), Hapoel Holon (İsrail), Murcia (İspanya), Enisey (Rusya), Dinamo Sassari (İtalya) ve EWE Baskets (Almanya) ile Juventus Utena (Litvanya) takımları bulunuyor.
 
Yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında 11 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Dinamo Sassari ile karşılaşacak.

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