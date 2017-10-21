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Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a kaybeden Monaco, ligde Caen'i 2-0 yendi

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu rakiplerinden Monaco, sahasında Caen'i 2 - 0 mağlup etti.

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Fransa Ligue 1'in 10. hafta mücadelesinde Monaco, II. Louis Stadyumu'nda Caen ekibini ağırladı. Ev sahibi takım, 21. dakikada Keita Balde ve 59. dakikada Radamel Falcao'nun penaltıdan attığı gollerle 2 - 0 galip geldi.

Monaco bu galibiyetle puanını 22'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.

Temsilcimiz Beşiktaş, 1 Kasım Çarşamba günü Vodafone Park'ta Monaco'yu konuk edecek.

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