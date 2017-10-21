Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a kaybeden Monaco, ligde Caen'i 2-0 yendi
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu rakiplerinden Monaco, sahasında Caen'i 2 - 0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 10. hafta mücadelesinde Monaco, II. Louis Stadyumu'nda Caen ekibini ağırladı. Ev sahibi takım, 21. dakikada Keita Balde ve 59. dakikada Radamel Falcao'nun penaltıdan attığı gollerle 2 - 0 galip geldi.
Monaco bu galibiyetle puanını 22'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.
Temsilcimiz Beşiktaş, 1 Kasım Çarşamba günü Vodafone Park'ta Monaco'yu konuk edecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.