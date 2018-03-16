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İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri! Cengiz Ünder'in rakibi Messi oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.Milli gururumuz Cengiz Ünder'in takımı Roma, Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

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Barcelona - Roma

Sevilla - Bayern Münih

Juventus - Real Madrid

Liverpool - M.City

MAÇLAR NE ZAMAN?
 
Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar 3-4 Nisan’da, rövanşları 10-11 Nisan tarihlerinde oynanacak. Avrupa’nın 2 numaraları kupasında ise ilk maçlar 5 Nisan, rövanşları 12 Nisan’da yapılacak.
 
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elenmesi nedeniyle kurada Türk takımı yer almayacak.

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