Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Paris Saint-Germain ezip, geçiyor!

PSG - Bayern Münih maçında kazanan, 3-0'lık net bir skorla Fransız ekibi PSG oldu. PSG'ye galibiyeti getiren goller, 2. dakikada Daniel Alves, 31. dakikada Edinson Cavani ve 63. dakikada Neymar'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında PSG, Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. B Grubu 2. hafta mücadelesi Parc des Princes'de oynandı ve kazanan, ezici bir oyunun ardından 3-0 ile Paris Saint-Germain oldu.

İlk hafta Celtic'i 5-0 ile geçen PSG, bu skorla birlikte 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Bayern Münih ise Anderlecht galibiyetinin ardından yenilgiyle tanıştı ve 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu 3. haftasında 18 Ekim'de PSG deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacakken, Bayern Münih ise evinde Celtic'i konuk edecek.

Manchester United Rusya'da dört dörtlük

Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde, Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile karşılaşan Manchester United, 4-1'lik rahat bir galibiyete uzandı.

İlk yarısını 3-0 önde kapattığı mücadelede United'ın gollerini; 4. ve 27. dakikada yıldız Belçikalı forvet Romelu Lukaku, 19. dakikada penaltıdan Anthony Martial ve 57. dakikada Henrikh Mkhitaryan kaydetti. Basel'in tek sayısı ise 90'da Konstantin Kuchaev'den geldi.

Bu sonuçlarla beraber Manchester United grupta puanını 6'ya yükseltip liderliğini korurken, CSKA Moskova 3 puanda kaldı.

Juventus'ta golcüler sahne aldı!

Şampiyonlar Ligi D grubunda ikinci hafta maçlarında Juventus ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Olympiakos karşısında zorlanan Juventus, aradığı golü bulamadı ve devreye 0-0'lık beraberlikle girildi.

Juventus, 69. dakikada Gonzalo Higuain ile kilidi açtı ve öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın 80. dakikasında ise sahneye Mandzukic çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 3 yaptı. Olympiakos ise puansız yoluna devam ediyor.

Portekiz'de Sporting attı, Barca kazandı!

Şampiyonlar Ligi D grubunda Barcelona deplasmanda Sporting'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Sebastian Coates'in kendi kalesine attığı golle Barcelona öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Barcelona deplasmanda Sporting'i 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Barcelona 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı. Sporting ise 3 puanda kaldı.

Chelsea nöbetçi golcüsüyle geri döndü!

Şampiyonlar Ligi C grubunda Chelsea deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi C grubu ikinci hafta maçlarında Atletico Madrid ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Antoine Griezmann'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Atletico Madrid, devreye 1-0 öne girdi.

Mücadelenin 59. dakikasında Chelsea'nin formda golcüsü Alvaro Morata sahneye çıktı. İspanyol forvetin golüyle Chelsea skora denge getirdi.

Oyuna 82. dakikada giren Batshuayi, 90. dakikada attığı golle Chelsea'yi öne geçirdi ve deplasman ekibi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Chelsea 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı. Atletico Madrid ise 1 puanda kaldı.

Basel rakibini ezdi geçti

Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde, kendi evinde güçlü Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşan Basel, gecenin süprizine imza atarak maçı 5-0 kazandı.

İlk yarısı 2-0'lık Basel üstünlüğü ile geçilen mücadelede ev sahibi ekibin gollerini; 2'de Michael Lang, 20 ve 69'da Dimitri Oberlin, 59'da (penaltı) Ricky van Wolfswinkel ve 76. dakikada Blas Riveros kaydetti. Benfica'da Andre Almeida 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 5-0'lık skor Benfica için Şampiyonlar Ligi'ndeki en ağır mağlubiyet olarak tarihe geçti.

Bu sonuçla birlikte grupta ilk galibiyetini alan Basel puanını 3'e taşırken, henüz galibiyet ile tanışamayan Benfica 0 puanda kaldı.

Roma deplasmanda kazanmayı başardı

Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde, kendi sahasında Roma'yı ağırlayan Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Bu sezon bir ilki başararak, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ilk Azeri takımı olan Karabağ, C Grubu'ndaki ikinci mücadelesinde de hüsrana uğradı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Karabağ'ın kendi evinde ağırladığı güçlü İtalyan temsilcisi Roma'nın gollerini 7. dakikada Yunan savunmacı Kostas Manolas, 15. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Azeri ekibinin tek sayısını ise 28. dakikada Pedro Henrique kaydetti.

Bu skorla beraber Roma grupta puanını 4'e yükseltirken, Karabağ, Chelsea yenilgisi sonrası bu maçtan da puansız ayrılarak 0 puanda kaldı.