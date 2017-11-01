Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde A,B,C ve D gruplarında toplam 8 maç oynandı. Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Atletico Madrid deplasmanından 1 puanla dönerek tarihi bir başarıya imza attı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şampiyonlar Ligi'nde A,B,C ve D gruplarında toplam 8 maç oynandı. Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Atletico Madrid deplasmanından 1 puanla dönerek tarihi bir başarıya imza attı.

Barcelona ise Yunanistan'da olimpiakos ile 0-0 berabere kaldı. İtalyan devi Juventus ise Sporting Lizbon deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Gecenin maçında ise Roma, kendi evinde konuk ettiği İngiliz devi Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.

İşte gecenin sonuçları;

A Grubu

Basel - CSKA Moskova: 1-2

Manchester United - Benfica: 2-0

B Grubu

Celtic - Bayern Münih: 1-2

PSG - Anderlecht: 5-0

C Grubu

Aletico Madrid - Karabağ FK: 1-1

Roma - Cheslea: 3-0

D Grubu

Olimpiakos - Barcelona: 0-0

Sporting Lizbon - Juventus: 1-1

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan CHP'ye diktatör çıkışı: Bu ahlaksızlık kurumsal mı bireysel mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan CHP'ye diktatör çıkışı: Bu ahlaksızlık kurumsal mı bireysel mi?

Savaşçı kabile böyle görüntülendi

Savaşçı kabile böyle görüntülendi

Marca'dan bomba iddia: Kurallar değişiyor

Marca'dan bomba iddia: Kurallar değişiyor

Kahve telvesinin faydaları saymakla bitmiyor

Kahve telvesinin faydaları saymakla bitmiyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA