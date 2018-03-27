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Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren maçlar TSİ 23.00 ve 00.00'da başlayacak

Şampiyonlar Ligi'nin başlama saati olan 21.45 tarih oluyor. Gelecek sezondan itibaren maçlar Türkiye saati ile 23.00 ve 00.00'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi'nde maçların başlangıç saati olan 21.45 geleneği, resmen sona eriyor.

UEFA'nın yaptığı değişiklikle birlikte Şampiyonlar Ligi maçları, gelecek sezondan itibaren TSİ 23.00 ve 00.00'da başlayacak. Salı ve çarşamba günleri belirlenecek olan ikişer maç ise Türkiye saatiyle 20.55 ve 21.55'te başlayacak.

Öte yandan UEFA, 2018-19 sezonundan itibaren Avrupa kupalarında, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliği uygulamasının da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Bu turnuvalar; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası olarak bildirildi. Öte yandan, Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Ligi finali ve Süper kupa finalinde artık takımlar kadrosunda 23 oyuncu yazabilecek, böylece yedek kulübesi sayısı 12’ye çıkmış olacak.

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