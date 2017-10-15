Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Monaco - Beşiktaş maçını Milorad Mazic yönetecek
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Monaco karşılaşmasını Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 17 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic düdük çalacak.
Mazic'in yardımcılıklarını yine Sırbistan Federasyonu'ndan Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic, çizgi hakemliklerini Nenad Djokic ve Danilo Grujic yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Nemanja Petrovic olacak.
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