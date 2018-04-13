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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmelerinde Cengiz Ünder'in takımı Roma, Liverpool'la eşleşti.

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Liverpool - Roma
Bayern Münih - Real Madrid

Yarı final ilk maçları 24-25 Nisan'da

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs, Avrupa Ligi yarı final karşılaşmaları ise 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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