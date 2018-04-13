Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Liverpool - Roma

Bayern Münih - Real Madrid

Yarı final ilk maçları 24-25 Nisan'da

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs, Avrupa Ligi yarı final karşılaşmaları ise 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak.