Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmelerinde Cengiz Ünder'in takımı Roma, Liverpool'la eşleşti.
Liverpool - Roma
Bayern Münih - Real Madrid
Yarı final ilk maçları 24-25 Nisan'da
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs, Avrupa Ligi yarı final karşılaşmaları ise 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
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