Şampiyonlar Ligi'nde yarın Beşiktaş'la karşılaşacak Monaco, maçın hazırlıklarını tamamladı
Monaco Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fransa'nın güneydoğusunda La Turbie bölgesindeki tesislerinde teknik direktör Leonardo Jardim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Koşu ile başlayan idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.
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