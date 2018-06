Şampiyonlar Ligi'nde yeni uygulamayla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kasası dolacak

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon hayata geçecek uygulamayla, turnuvaya katılacak takımlarımıza gün doğdu. Şampiyonlar Ligi'nde 2018/19 sezonundan itibaren yeni bir döneme giriliyor. Bu sadece elemeler ve grupların oluşmasındaki değişikliklerden ibaret değil. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde gelirlerde artış olacağı da belirtilmişti.

Örneğin önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde toplam 1 milyar 950 bin euro para dağıtılacak. Bu paranın yüzde 25'i yani 488 milyon euro başlangıç ücreti olarak gruplara kalan 32 takıma eşit olarak dağıtılacak. Her takım katılım ücreti olarak 15 milyon 250 bin euro alacak.

Ana paranın yüzde 30'u yani 585 milyon euro ise takımların gruplardaki puan performanslarına göre dağıtılacak. Burada bir detaya dikkat çekmek istiyoruz. Normalde gruplarda galibiyet alan takım yeni sezondan itibaren 2.7 milyon euro alacak. Beraberlikte ise her iki takım 900 biner euro alacak. Ancak galibiyetle beraberlik arasında 900 bin euro'luk bir fark oluşuyor (2.700.000-1.800.00=900.000 euro).

İşte beraberlikler nedeniyle artan bu paralar toplanarak grup maçları tamamlandığında gruptaki takımlara aldıkları sıralamaya göre orantılı olarak dağıtılacak. Yani bu 900 bin euro ya da euro'lar UEFA'da kalmayacak. Gruplardan çıktıktan sonra ise son 16'ya kalan her takıma 9,5 milyon euro, çeyrek finale kalan 8 takımın her birine 10,5 milyon euro, yarı finale kalan her takıma 12 milyon euro, finale kalan takıma 15 milyon euro, şampiyon olan takıma ise 19 milyon euro ödül verilecek. Bu arada UEFA Süper Kupası'na katılma hakkı elde eden iki takımdan finaliste 3,5 milyon euro, şampiyona ise 4,5 milyon euro verilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde dağıtılacak ana paranın yüzde 15'i ise yani 292 milyon euro ise TV hakları olarak kulüplerin pazar paylarına göre dağıtılacak. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise biraz farklı. Örneğin bir ülkenin tek temsilcisi varsa o takım, o ülkenin tüm TV haklarından doğan gelirini alacak. Eğer o ülkenin iki takımı varsa şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden takım payın yüzde 55'ini, ikinci olarak katılan takım ise yüzde 45'ini alacak.

Bu 32 takım arasında son 10 senede en düşük puana sahip olan takım 32. sırada yer alacak. 32. olan takım 1 milyon 108 bin euro ekstra gelir elde edecek. Son 10 yıldaki puanlarına göre 31. sırada yer alan takım ise 32. takımın alacağı paranın (1 milyon 108 bin euro) iki katı kazanacak yani 2 milyon 216 bin euro olacak. 30. olan takım ise 32. takımın alacağı paranın 3 katını yani 3 milyon 324 bin euro alacak. Sistem böyle her sıralamada artarak devam edecek ve son 10 sene puanlarına göre ilk sırada yer alan takım ise 35 milyon 456 bin euro (1.108.000 x 32) ekstradan kazanacak.

Real Madrid son 10 senenin en çok puan toplayan takımı ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için şimdiden bu parayı kazanmayı garantiledi. Bu takımların geçmiş performanslarının artık çok daha önemli olduğu anlamına geliyor. Örneğin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan Galatasaray son 10 yıllık genel puan sıralamasında 41. sırada. Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde eden takımlardan 21'i Galatasaray'dan daha yüksek puana sahip. Örneğin bundan sonra gruplara katılma hakkı elde diğer takımların son 10 yıl puanlarının Galatasaray'dan düşük olduğunu varsayalım. Bu durumda Galatasaray 22. en yüksek puana sahip takım olarak ekstradan 12 milyon 188 bin euro daha kazanabilecek.

Öte yandan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off aşamasına kalır ancak gruplara kalamayıp elenirse 5 milyon euro play-off katılım ödülü alacak.

