Şampiyonlar Ligi'nin yeni prim yönetmeliğine göre Beşiktaş'ın kasasına 10 milyon euro eksik girdi

Şampiyonlar Ligi’nde rekorlar kıran Beşiktaş, bu sezonki performansını gelecek sezon göstermiş olması halinde ya da Şampiyonlar Ligi’nin yeni yönetmeliği bu sezon uygulanmış olması halinde çok daha büyük kazançlara imza atacaktı.

Devler Ligi’nde grup aşamasında rekor puanın yanı sıra rekor kazanca da imza atan siyah-beyazlılar, grup aşamasından namağlup çıkmalarının ardından eşleştiği Bayern’e son 16 turunda elendi, sadece performans primi olarak 25.7 milyon euro ile sezonu noktaladı. Buna yayın havuzunun da eklenmesiyle 50 milyon euroluk bir gelirin sahibi oldu.

Beşiktaş’ın sadece performansı karşılığında elde edeceği gelir yeni sisteme göre 35,3 milyon euro olacaktı. UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) arasında varılan anlaşmaya göre 2018-19 sezonundan itibaren yeni prim sistemine geçilecek. Buna göre gruba katılım, galibiyet-beraberlik ve ileriki turlar için verilen paralarda büyük artışlar meydana gelecek. Bu durum, önümüzdeki sezondan itibaren bu kulvarda mücadele edecek ekiplerin daha büyük gelirlere imza atmalarını sağlayacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak takım sadece performansa bağlı primlerden 100 milyon euronun üstünde kazanabilecek.

(Skorer)