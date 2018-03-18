Samsun'da gol sesi çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında ligde kalma savaşı veren Samsunspor ile Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Boluspor, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmazken, iki takım da istediğini alamadı.

Bu sezon 12 kez berabere kalan ve ligin en çok berabere kalan takımı olan Samsunspor, bu sonucun ardından 33 puan ile 14. sırada kaldı. Samsunspor, küme hattının 3 puan önünde yer alıyor.

3 maç üst üste kazandıktan sonra oynadığı ikinci maçı da kazanamayan Boluspor ise 44 puan ile 6. sırada kaldı.

29. hafta mücadelesinde Samsunspor, Adanaspor deplasmanına konuk olacak. Boluspor ise Gaziantepspor'u sahasında ağırlayacak.