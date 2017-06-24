Samsunspor, Chibuike ve Çağrı Ortakaya'ı transfer etti

TFF 1. Lig'in transferde hızlı ekiplerinden Samsunspor, 1 yıldır çok istediği Nijeryalı futbolcu John Chibuike ve Elazığsporlu Çağrı Ortakaya ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkan Yardımcısı Rüştü Arapoğlu, Sportif Direktör Coşkun Zeren ve Futbol Şube Sorumlusu Metin Ateş katıldı. İmza töreninden önce konuşan Arapoğlu, Samsunspor’un gelecek yıl Süper Lig’e çıkması için önemli transferler yaptıklarını, yapılan transferler ile güçlerine güç kattığını söyledi.

İmzanın ardından konuşan Nijeryalı futbolcu John Chibuike ise, “Daha önceden de Samsunspor ile görüştük ama olmadı. Nihayet bugün sözleşme imzaladık. Samsunspor'un hedeflerini biliyorum. Bu hedefleri gerçekleştirmede katkıda bulunmak için Samsunspor'u seçtim” dedi.

Çağrı Ortakaya ise Samsunspor’da olmaktan mutluluk duyduğunu, Samsunspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bildiğini ifade etti.2 futbolcu imzanın ardından Samsunspor formasıyla objektiflere poz verdiler.