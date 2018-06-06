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Samsunspor Futbol Şube Sorumlusu Suat Çakır: Önder Özen'i futbolun tek patronu yapmayı planlıyoruz

2018-2019 futbol sezonunda Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek Samsunspor'un futbol şube sorumlusu Suat Çakır, sportif direktörlük konusunda Önder Özen ile prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

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Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel kuruldan şirketleşme yetkisi aldıktan sonra futbolun başına geçmesi için Önder Özen ile temas kurduklarını kaydetti.

Özen ile prensipte anlaştıklarını belirten Çakır, "Özen'i Samsun'a davet ettik. Görüşmelerimiz sürüyor. Önder Özen'i futbolun tek patronu yapmayı planlıyoruz. Futbolcu transferi ve yeni teknik direktör konusunda, Özen ile yapacağımız görüşmenin sonucunda karar vereceğiz. Eğer kendisi ile resmi sözleşme imzalarsak çalışmak istediği teknik adamı ve oyuncuları da kendisi belirleyecek. Biz de şirketleşme konusundaki adımlarımızı atacağız." diye konuştu.

Önder Özen'in sportif direktörlük konusunda çok önemli bir kariyere sahip olduğunu vurgulayan Çakır, "Samsunspor zaten bu ligin takımı değil. Hemen bu ligden üst liglere çıkmak için kaliteli oyuncular ve teknik direktör ile anlaşmaları yapacağız. Tabii ki bu noktada Önder Özen'in deneyimleri bize büyük fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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