Samsunspor takımın başında Hüseyin Kalpar'ı görmek istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da Alpay Özalan’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna isim arayışları sürüyor. Son hafta oynanan maçta takımın başında olan Besim Durmuş ile yola devam etmeyeceklerini belirten Rüştü Araboğlu, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayıran Hüseyin Kalpar ile anlaşmak istediklerini ifade etti.

“Gönlümüz Hüseyin Kalpar’dan yana”

Teknik direktör konusunu en kısa sürede sonlandıracaklarının altını çizen Araboğlu, “Milli maç arası nedeniyle takımımız 3 gündür izinliydi. Oyuncuların hepsi memleketlerine gitti. Bugün akşam saatlerinde teknik direktör konusunu netleştirmek gibi bir hedefimiz var. Hoca adayı sayısında 1, 2, 3, 4, 5 gibi bir durum söz konusu değil. Bunu minimuma indirip sonuç almak istiyoruz. Tabii ki gönlümüz Hüseyin Kalpar’ın olması yönünde. Başkanımız Erkurt Tutu bu akşam Hüseyin Kalpar ile teknik direktörlük konusunda görüşecek. Besim Durmuş bizim altyapımızda Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak çalışan çok değerli bir hocamız. Kendisini orada değerlendirmeye devam etmek istiyoruz” dedi.

Hüseyin Kalpar, Samsunspor’la anlaştığı takdirde 2009-2010, 2010-2011(2 yıl) ve 2013-2014 sezonlarının ardından 3. kez Samsunspor’un teknik direktörü olarak görev yapacak.