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Samsunspor teknik heyeti ve futbolcuları şehit cenazesine gitti

Piyade şehit er Erhan Karaca'nın cenazesine katılan Samsunspor teknik heyeti ve futbolcuları büyük takdir topladı.

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Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Bolu maçı için yola çıkan takım otobüsünü yoldan geri çevirerek Büyük Camide cenaze namazı kılınan şehit piyade er Erhan Karaca'nın cenazesine gitti. Samsunspor otobüsünde bulunan futbolcularla birlikte, Bolu maçı için yola çıkan otobüs ile birlikte Büyük Camiye giden Engin İpekoğlu, bu hareketi ile taraftarların gönlünde ise taht kurdu.

Şehit Erhan Karaca'nın cenaze namazına katılan Samsunspor Teknik Direktörü İpekoğlu ve  Samsunsporlu futbolcular şehidi son yolculuğuna uğurladıktan sonra Bolu'ya hareket etti. Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu'nun futbolcuları ile birlikte şehit Karaca'nın cenazesine katılması ise sosyal medyada kırmızı beyazlı taraftarların övgüsünü topladı.

(Samsun Kent Haber)

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