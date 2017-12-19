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Samsunspor'da Erkurt Tutu'dan adaylık açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı Erkurt Tutu, olağanüstü kongrede aday olmayacağını belirtti.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı Erkurt Tutu, olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıkladı.
 
Tutu, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü kongrede hakkında açıklamalarda bulundu.
 
Kulüp başkanlığına aday olacakların önünü açmak istediğine işaret eden Tutu, "Çoğunluk sağlanırsa yarın yoksa, çoğunluk aranmaksızın 28 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım." dedi. 
 
Samsunspor'un yönetilebilir durumu geldiğini kaydeden Tutu, "Bu süre zarfında kulübümüzü daha iyi günlere taşıyabilecek, daha iyi yönetebilecek kişilerin rahatlıkla adaylıklarını açıklamaları fırsatı doğsun istiyoruz. Umarım, Samsunspor için bu kararımız hayırlı olur. Kulübün nereden nereye geldiği belli. Biz okyanusu geçtik." ifadelerini kullandı.

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