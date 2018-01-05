Samsunspor'da futbolcular şehri terk ediyor
TFF 1. lig ekiplerinden Samsunspor'da alacakları ödenmeyen futbolcular şehri terk etmeye başladı.
TFF 1. lig ekiplerinden Samsunspor'da alacakları ödenmeyen futbolcular şehri terk etmeye başladı. Takımdan ayrılan savunma oyuncusu Hasan Hatipoğlu Altınordu'ya imza attı.
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