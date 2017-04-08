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Samsunspor deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Samsunspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti ve yenilmemezlik serisini 7 maça çıkardı.

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TFF 1. Ligi'nin 27. haftasında Samsunspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi ve rakibini ateş hattına bıraktı.
 
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Fatih Kılıçkaya ve 90. dakikada Famoussa Kone kaydetti. Şanlıurfaspor'un tek golü uzatma dakikalarında Batuhan Karadeniz'den geldi.
 
Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 31'e çıkarttı ve 12. sıraya yükseldi. Şanlıurfaspor ise Ogün Temizkanoğlu yönetimindeki kötü gidişatını sürdürdü ve 26 puan ile 14. sırada kaldı.

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