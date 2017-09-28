Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Samsunspor'la Alpay Özalan'ın yolları ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Alpay Özalan ile yollar ayrıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kulüp başkan yardımcısı Rüştü Araboğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta MKE Ankaragücü maçı sonrası istifasını sunan teknik direktör Özalan'ın bu kararını kabul ettiklerini söyledi.

Özalan'ın 3 aylık alacaklarının bir kısmının peşin, bir kısmının da çek olarak ödendiğini belirten Araboğlu, "Bugün son kez Özalan ile bir araya gelerek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Yeni teknik direktör buluncaya kadar takımı Besim Durmuş'a emanet ettik." dedi.

Teknik direktör Besim Durmuş da futbolcuların art arda gelen başarısız sonuçlardan sonra psikolojik olarak sıkıntı yaşadığını aktararak, "Bu sıkıntının üzerinden hep birlikte geleceğiz. Kaliteli ve iyi oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Balıkesirspor Baltok maçında sahada bir bütün halinde mücadele edeceğiz. Umarım Ankara'dan galibiyetle döneriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Samsunspor, 1 Ekim Pazar günü Ankara'da oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Durmuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve pas çalışması yaptı.

Sakatlıkları bulunan John Chibuike, Muhammed Larbi ve Ramazan Övüç, antrenmana katılmadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yeni ATAK, HÜRKUŞ ve ANKA'lar geliyor

Yeni ATAK, HÜRKUŞ ve ANKA'lar geliyor

iPhone 8'in içini açtılar... İşte Apple'ın sırrı

iPhone 8'in içini açtılar... İşte Apple'ın sırrı

Müthiş değişim! Tam 20 yıl uğraştı...

Müthiş değişim! Tam 20 yıl uğraştı...

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA