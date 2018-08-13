Samue Eto'o Fransa'dan teklifler aldığını açıkladı

İşte Samuel Eto'o'nun açıklamaları;

"Fransız kulüpleriyle görüşmediği söylersem yalan olur. Teklifler aldım. Kariyerimin sonuna geldim ve en uygun olanı seçeceğim"

PSG'DE OYNAR MIYIM?

"Zaten bir PSG taraftarıyım. Kariyerim bitmeden orada oynar mıyım bilmiyorum ancak benim için önemli olan oynamaya, gol atmaya ve eğlenmeye devam etmektir"

İKİ SEZON DAHA...

"Futbol oynamaya devam etmek istiyorum. İki sezon daha oynadıktan sonra kariyerimie son verip yeni bir hayata başlamayı hedefliyorum"