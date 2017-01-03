Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Samuel Eto'o Beşiktaş'ta iddiası

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcü Samuel Eto'o'nun transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Besiktasmedya.com'un haberine göre; Antalyaspor’un yıldız futbolcusu Samuel Eto’o'yu daha önce sezon başında da kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Antalyaspor’un net tavrı sonrası transferden vazgeçmişti. 
 
Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla temaslarını yeniden yoğunlaştıran Beşiktaş Transfer Komitesi, Eto’o'yu transfer etmek için bütün şartları zorladı ve mutlu sona ulaştı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dünya Türkiye'de batırılan uçağı konuşuyor!

Dünya Türkiye"de batırılan uçağı konuşuyor!

Dünya bunu konuşuyor

Dünya bunu konuşuyor

Hilal Ay'ı ve Venüs'ün 2017 buluşması

Hilal Ay'ı ve Venüs'ün 2017 buluşması

Politikacıların Türk siyasetine damga vuran gafları

Politikacıların Türk siyasetine damga vuran gafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA