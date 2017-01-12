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Fransızlar gece yarısı bombasını patlattı! Samuel Eto'o...

Beşiktaş'ın transferi için büyük çaba harcadığı fakat Antalyaspor'un satmayacağını açıkladığı Samuel Eto'o için yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Fransız basınından Get French Football sitesinin duyurduğu habere göre Ligue 1 ekibi Lille, Samuel Eto'o ile transfer temasında bulundu.
 
Kulüp yetkilileri, takımın yeni teknik direktörü olarak düşünülen Marco Bielsa'nın durumunun netleşmesinin ardından bu transfer için nabız yoklayacağı öğrenildi.
 
Eto'o için resmi teklif yapan takımlar arasında Başakşehir ve Trabzonspor da bulunuyordu...
 
Skorer
 

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