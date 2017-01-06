Başakşehir'in Eto'o'yu transfer etmek istediği iddia edildi

Beşiktaş, Tranzonspor ve Galatasaray'ın trasnfer listesinde olan Antalyaporlu Samul Eto'o'ya Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir'de talip oldu.

LİG TV'nin haberine göre Medipol Başakşehir ve Antalyaspor yönecilerinin Eto'o'nun transferi için için masaya oturduğu belirtildi.

İki kulübün görüşmesinin bitmesinin ardından Eto'o'nun hangi takıma gideceğinin netlik kazanacağı kaydedildi.

Bu sezon Antalyaspor'da 13 maça çıkan Kamerunlu golcü, 5 kez fileleri havalandırdı.

RIZA ÇALIMBAY: "GİTMEK İSTEYENİ TUTMAM"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samueo Eto'o'nun Beşiktaş'a transferi ile igili TRT Spor canlı yayınında oldukça net açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, işin çok uzadığını söylerken; "Eto'o ile ilgili net konuşuyorum. Ben bir kere gitmek isteyeni tutmam. Eğer ki görüştüyse yine tutmam. Ama gitmek istiyorsa gitmesi için elimden geleni yaparım, çünkü takıma bir faydası olmaz. Bu işin en geç bugün bitmesi gerekiyor. Sezon başı böyle bir şey yaşanmış ve Eto'o kadro dışı kalmış. Ben bu işlerle uğraşmak istemiyorum. Giderse başarılar dileriz, kalırsa bütün ağırlığını vermesi gerek. Şu anda Eto'o'yu isteyen başka takımlar da var. Benim canımı sıkmaya başladı artık bu transfer durumları. Bir an önce sonlanması gerek bunun" ifadelerini kullandı.

"GİTMEK İSTERSE, GÜLE GÜLE DERİZ"

Eto'o'nun Beşiktaş ile görüştüğü haberlerine yorum yapan teknik adam, "Mutlaka bir gerçek payı vardır bu görüşmenin belki de menajerler yapmıştır görüşmeyi. Olabilir bunlar. Eto'o da şöyle düşünebilir, "Kariyerimin sonunda büyük takımda oynamak isterim" diyebilir. En önemli şey Eto'o'nun gitmek isteyip istemediğidir. Gitmek isterse güle güle deriz" diye konuştu.

"BEN ETO'O'YA DA HAK VERİYORUM"

Eto'o'nun Beşiktaş'a gitmek istemesinde haklı olduğunu söyleyen deneyimli hoca, "Eto'o'yu Beşiktaş istediği için bu kadar çok konuşuyoruz. Yoksa bu kadar konuşulmazdı. Eto'o çok iyi bir profesyonel. Ben geldiğimden beri de çok iyi çalışıyor. Şimdi eğer giderse büyük takımlara bambaşka bir hava ile karşılanacak. Eto'o'ya hak da veriyorum. Böyle imkanlar varken önünde şampiyonlukla bitirmek isteyebilir. Beşiktaş ile arada iletişim kurulduğu zaman her şey olabilir." dedi.

"KERİM FREI'I ETO'O OLAYI OLMADAN İSTEDİM"

Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu istediğini de tekrarlayan Rıza Çalımbay, "Ben burada gerçek ne ise onu anlatıyorum. Ben Kerim'i Eto'o olayı olmadan önce istemiştim. Eğer Beşiktaş bir tane forvet alırsa Ömer'i de alırız. Eto'o kalsa da forvet transferi yapılacak. Olcay da yazılıyor Necip de. Necip'i Beşiktaş olsam ben de vermem" diyerek sözlerini noktaladı.

FİKRET ORMAN'DAN SAMUEL ETO'O AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da, Samuel Eto'o ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Samuel Eto'o ile daha önceden ilgilendiğini ifade eden Orman, "Antalyaspor büyük bir camia! Başında da bizim kaptanlığımızı yapmış Rıza Çalımbay var. Rıza Hoca bizim için çok kıymetli bir insan. Biz 'İlgilenmiyoruz' dersek yalan söylemiş oluruz. İlgilendik. Fakat bu Eto'o ile ilgilenmemiz Antalyaspor'un rızasıyla olacak bir şey. Gazetelerde görüyorum şu oyuncuyu veriyor falan. Bizim oyuncularımız mal değiller. Bizim kulübümüzde böyle şey olmaz. Oyuncular bizim evlatlarımız. Onlara duygusuz bir bardak gibi, bunu buraya koydum, bizde olmaz öyle şeyler. Ancak takım kadromuz çok geniş. Bazı oyuncularımız takım içerisinde yer bulmayabilirler. Başka kulüplere gidip oynamalarını istediğimiz isimler var. Oyuncu ve kulüpler isterlerse bazı oyuncularımızın kiraya gitmesi yönünde arzularım var. Ama buna takas olarak bakmam ben. Kıymetli oyuncularım var. Oynamadıkça geriye düşüyorlar. Rhodolfo ne zorluklarla aldık. Müthiş bir insan. Şimdi sakatlıktan çıktı, top oynaması lazım. Bu Rhodolfo'yu satalım falan değil. Böyle düşüncede olduğumuz oyuncularımız var. Eto'o'ya döndüğümüz zaman, kısmetse olur. Aboubakar Beşiktaş'ta önemli işler yaptı. Golcünün gol atması sadece golcüyle alakalı olan bir şey değil. Kanatların, orta sahanın çok iyi çalışması lazım. Cenk zaten milli takımın santraforu. Antalyaspor'un da bizim de işimize gelirse Eto'o olabilir" dedi.