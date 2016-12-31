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Samuel Eto'o indirime gitti! Beşiktaş...

Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çalan 35 yaşındaki golcü, Beşiktaş forması giyebilmek için maddi olarak fedakarlık yapabileceğini Kartal’a iletti.

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Sezon başında Mario Gomez’in takımdan ayrılmasının ardından Siyah-Beyazlılar, ilk olarak Samuel Eto’o’yla temas kurup anlaşma sağlamıştı.
 
Ancak Kamerunlu futbolcunun transferi, kulübün yeni başkanı Ali Şafak Öztürk’e takılmıştı. Süper Lig’de ilk yarının bitmesinin ardından menaceri aracılığıyla tekrar Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çalan 35 yaşındaki golcü, Beşiktaş forması giyebilmek için maddi olarak fedakarlık yapabileceğini Kartal’a iletti.
 
Bu gelişmenin ardından tekrar Kırmızı-Beyazlılar’la temas kuran Beşiktaş Yönetimi, son olarak Antalya cephesinden, “Karşılığında Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Necip Uysal’ı isteriz” cevabı gelmesi sonrasında masadan kalktı.
 
‘Bu kez gitmek istiyorum’
 
Kamerunlu futbolcunun bu gelişmenin ardından menaceri Wilfried De Happi’ye, “Beşiktaş’la anlaştım. Sezon başında bu isteğim gerçekleşmemişti ancak bu kez İstanbul’a gitmek istiyorum. Yaşım 35 ve eğer şimdi transfer olmazsam bir daha şampiyonluk ve Avrupa’da başarı için yarışan bir takımda yer alamam” dediği ve bu sözlerini Antalyaspor Başkanı’na iletmesini istediği öğrenildi. Yıldız oyuncunun menacerinin de, şu anda Londra’da bulunan Başkan Ali Şafak Öztürk’le bu konuyu görüşeceği bildirildi. (Fanatik)

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