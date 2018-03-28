"Samuel Eto'o, Konyaspor'a imza atmadan parayı almış"

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Eto’o’nun Atiker Konyaspor’a transfer sürecini anlattı. Eto’o’nun Antalyaspor’da forma giydiği süreçte kulübe katkı sağladığına değinen Bulut, şunları söyledi:

“Eto’o’yu Antalyaspor’a transfer eden menajerler yönetim boşluğunda Konya’ya transfer etti. Biz göreve gelmeden önce Eto’o ve menaceri ile özel görüşmeler yapılmış. Eto’o bizden 2.5 yıl uzatma süresi istedi. Biz de yönetim olarak kendi teklifimizi ilettiğimizde kabul etmedi. Eto’o, 2.5 yıl daha kalmak istiyordu, kabul etmedik. Bu arada Eto’o el sıkışmış, hesabına para yatmış. Eto’o ya çok teşekkür ederiz Antalyaspor’a katkısı oldu, fakat Antalyaspor’a transfer eden ekip, Konya’ya bir şekilde götürmüştür.”

(Fanatik)